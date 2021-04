Maximilian Krüger (18) von den Oberliga-A-Junioren des Zweitligisten SV Sandhausen schließt sich Oberligist TuS Mechtersheim an. Das haben die Römerberger am Samstagabend mitgeteilt. Der defensiv flexibel einsetzbare Speyerer trägt die Kapitänsbinde und lief zuletzt links in einer Dreierkette auf.

„Er ist ein sehr gut ausgebildeter junger Spieler, genau das, was unserer Philosophie entspricht, junge Spieler weiterentwickeln, weiterbringen“, sagte Teammanager Heiko Magin.