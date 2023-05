Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Spielen des FC Speyer 09 ist er eigentlich immer dabei. Seine Mannschaft kennt er in- und auswendig: Paul Ochsner hat in dieser Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schon einiges mitgemacht, leidet aber unverändert mit seinem Team.

Zur Pause der 0:2 verlorenen Partie am Ostermontag beim FSV Salmrohr musste der frühere Torwart des FV Speyer und des FC Homburg durchatmen: „Erst müssen wir in Führung gehen und können