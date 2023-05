Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Cheftrainer des FC Speyer 09, Thomas Heuß, ist um seine Aufgabe derzeit gewiss nicht zu beneiden. Nach acht Spielen ohne Punktgewinn hängt das Team trotz ansehnlicher Leistungen mit sechs Zählern am Tabellenende der Oberliga-Südgruppe fest. Am Mittwochabend (19 Uhr) tritt Speyer bei TSG Pfeddersheim an.

Im Hinspiel siegte der FC 09 zu Hause mit 1:0. Mit Revanche-Gedanken sowie den früheren FC 09-Akteuren Edonart Leposhtaku und Max Lieberknecht dürften die Gastgeber alles daran setzen,