Beim Oberligisten TuS Mechtersheim läuft die Suche nach dem Nachfolger von Trainer Ralf Schmitt. Beide Seiten hatten sich am Montag getrennt. Sportvorstand Dieter Demmerle berichtete am Donnerstanachmittag von ersten gut verlaufenen Gesprächen. Fünf bis zehn Kandidaten seien in der engeren Auswahl.

40 Interessenten mit Erfahrung aus Bundesliga-Trainerteams bis zur B-Klasse hätten sich allein am Morgen nach der Verkündigung der Trennung gemeldet. Stellvertretender Vorsitzender Demmerle schloss die Präsentation eines Neuen noch vor Weihnachten nicht aus.

Immel im Team

Sven Fischer, Erfolgcoach von A-Klassist TuS II, komme eher nicht in Betracht. Demmerle: „Dann würde ich eine Baustelle schließen und eine andere öffnen.“ Da denkt er eher in Richtung eines breiter aufgestellten Teams mit Experten für Athletik und Videoanalyse.

In dieses Schema passt Sportlicher Leiter Jannick Immel. der in diesen Stab stößt. Er bringe Erfahrung in Scouting und Spielbeobachtung mit. Zudem bleibe Nedi Bozic als Torwarttrainer erhalten.