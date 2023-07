Torjäger Mert Özkaya und sein Zwillingsbruder Kaan stehen vor der Rückkehr zu Oberligist TuS Mechtersheim. Berater Orhan Lokurlu sei dabei, letzte Einzelheiten mit dem abgebenden Verein, SGV Freiberg (Regionalliga), zu klären, informierte Sportdirektor Heiko Magin auf Anfrage unserer Zeitung. Das Duo wechselte im Winter an den Neckar.

Am Dienstagabend gewann Mechtersheim den Test bei Bezirksligist Ludwigshafener SC 2:0 (1:0). Arber Mrijaj brachte den TuS in Führung. Maximilian Krämer verwandelte einen Freistoß zum Endstand: „Wir waren nicht so gut“, sagte Funktionär Magin: „Für die Trainer war es erkenntnisreich. Es war aber okay, Hauptsache, keine Verletzten vor dem Trainingslager.“

Blitzturnier

Nik Bauer, Felix Brand und Matteo Uzelac pausierten zwar angeschlagen, ebenso weiterhin Kevin Da Silva Arnold, doch Letzter reist am Donnerstag mit nach Enzklösterle (Schwarzwald) und läuft. Bauer pausiert dann. Zum Auftakt steht eine Einheit auf dem Programm, am Freitag zwei. Am Samstag geht es nach einem weiteren Training zum Blitzturnier beim SV Huchenfeld.

Magin coacht den Landesligisten in seinem Wohnort. Um 14 Uhr trifft Römerberg auf Verbandsligaaufsteiger GSV Maichingen. Um 15 Uhr messen sich Huchenfeld und Verbandsligist Jahn Zeiskam. Nach den Platzierungsspielen fährt der TuS wieder heim.