Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist TuS Mechtersheim erwartet zum letzten Saisonheimspiel Aufstiegsaspiranten SV Eintracht Trier.

Am Donnerstag um 15 Uhr wird an der Kirschenallee aber einiges anders sein als sonst. „Es ist laut Polizei ein Risikospiel“, erklärt Teammanager Heiko Magin. Der Verein muss in Absprache mit den