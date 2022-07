Minos Gouras, in Speyer geborener Profifußballer, ist Zweitligatorschütze. Eine Woche nach seinem Debüt für Jahn Regensburg traf der Angreifer nun erneut als Einwechselspieler zum 3:0-Endstand bei Arminia Bielefeld. Damit knüpften die Oberpfälzer mit zwei Siegen ohne Gegentor an ihren grandiosen Saisonstart 2021/22 an.