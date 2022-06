Branko Ivanovic (61), unverbesserlicher Fußballnarr, ist mal wieder rückfällig geworden und wie so oft mit durchschlagendem Erfolg. Der langjährige Frauentrainer des FV Dudenhofen feierte am Mittwochabend mit den B-Junioren des SV Weingarten die Meisterschaft der Aufstiegsrunde in der Kreisklasse.

Große Einladung

„B-Jugend ist immer ein schwieriger Jahrgang“, sagte er kurz nach dem Abpfiff noch mit dem Jubel im Hintergrund im Gespräch mit der RHEINPFALZ. 3:0 hieß es am Ende bei RW Speyer: „Am Samstag nach unserem letzten Spiel gegen Diedesfeld lade ich alle zum Essen ein.“

Den Weg in die Kreisliga möchte der Kroate aus Freisbach, der im November Weingarten übernahm, aber nicht mitgehen. Doch seinen Abschied, den hat der ewige Branko schon öfter verkündet.