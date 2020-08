Das Positive: Shootingstar Paul Stock bleibt Oberligist FV Dudenhofen trotz mehrerer Angebote erhalten. Das Negative: Die Generalprobe am Samstagnachmittag ging mit 1:4 (0:1) bei der tieferklassigen Fortuna Heddesheim aber so was von in die Hose.

Damit nicht genug: Es scheint mit zu viel Offensivpower nicht zu klappen, sprich Stock, Christopher Koch und Marvin Sprengling hinter Torjäger Julian Scharfenberger, dem wenigstens noch das 1:3 glückte.

Florian Kober, Sportlicher Leiter Dudenhofens, räumte immerhin ein, mit den Badenern einem Aufstiegsfavoriten unterlegen zu haben: „Das war heute nix, keine gute Leistung.“ Dabei sei der FVD gar nicht so schlecht reingekommen, gefolgt von einer schwachen zweiten Hälfte: „Vielleicht war es ein Tor zu hoch.“

Schlosser geht

Während die Torwartfrage zwischen Malcolm Little und Philipp Schilling weiter offenbleibt, entschied sich Nino Schlosser zum Wechsel zu A-Klassist TSG Deidesheim. Funktionär Kober fasste im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Vorbereitung als mittelprächtig mit zuletzt nachlassenden Vorstellungen wie Resultaten gleichermaßen zusammen – und das bei einer bislang eigentlich unbekannt positiven Trainingsbeteiligung mit kaum Urlaubern.