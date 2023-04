Der immer erfolgreicher werdende Kampf des FV Dudenhofen gegen den Abstieg aus der Oberliga bekommt zunehmend seine Gesichter. Das zementierte sich nach dem 4:1 (1:0)-Sieg bei Spfr Eisbachtal.

Torwart Philipp Schilling, es gibt sicher noch längere seiner Art, faustete schon in den vergangenen Wochen viel weg, warf sich todesverachtend in jegliches Getümmel vor ihm. „Er hat mehrfach sensationell gehalten“, kommentierte Sportlicher Leiter Florian Kober am Samstag im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir sind sehr zufrieden.“

Kopfballungeheuer

Der neue Horst Hrubesch im Spargeldorf: Kopfballungeheuer Eric Häußler nickte das vorentscheidende 3:1 nach Flanke Tolga Barins (81.) ein. Beim Endstand blieb Häußler auf dem Boden und schob ein (87.). Christopher Koch könnte sich zum nächsten Kopf des FVD mausern.

Im Winter heimgekehrt, sorgte er nach Kombination über Michael Bittner, Timo Enzenhofer, Häußler für das 1:0 (14.) und ließ das 2:0 folgen (48.) – per Kopf.