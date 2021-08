Nicht gerade mit dem besten Gefühl geht Oberligist FV Dudenhofen in die neue Saison (Sonntag, 15 Uhr, beim SV Völklingen). Überzeugten die Dudenhofener schon in der Vergangenheit selten in der Vorbereitung, legten dann aber oft den Schalter um, kam diesmal einiges zusammen.

So glückte nur ein Sieg gegen Bezirksligist VfB Haßloch. Die Torjäger Julian Scharfenberger und Marvin Sprengling treffen nicht mehr. Zudem fehlt Scharfenberger wegen einer Rotsperre aus dem Test gegen SV Rülzheim.