Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist FV Dudenhofen will im Auswärtsspiel beim FSV Jägersburg (Samstag, 15.30 Uhr) zurück in die Erfolgsspur. Die Gastgeber sind allerdings in bestechender Form.

Die Verantwortlichen des FVD überraschte der schlechte Start des FSV, der die ersten fünf Spiele verlor. Drei Siege über Ludwigshafen, Elversberg und Wiesbach folgten – kein