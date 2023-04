Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt Oberligist FV Dudenhofen den FV Diefflen. Der FVD geht mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen die Saarländer, nachdem die Elf von Trainer Steffen Litzel beim FSV Jägersburg einen Last-Minute-Sieg (2:1) in Unterzahl feierte.

Die Frage nach der Stimmung im Bus auf der Heimfahrt erübrigt sich. „Exzellent“, beschreibt sie der Sportliche Leiter Florian Kober. Doch sah es gar nicht nach einem dreifachen Punktgewinn