Der FV Dudenhofen bietet eine Dauerkarte für seine Oberligaheimspiele in der Saison 2022/23 an. Sie kostet 110 Euro. Ermäßigte wie Rentner, Schüler, Studenten und Unter-16-Jährige bezahlen 80 Euro.

Samstag kaufen

Das Ticket gelte weder für die Spiele im Verbandspokal noch für die Partien der anderen Dudenhöfer Mannschaften wie Bezirksliga-, B-Klasse-Herren, Verbandsliga-Frauen. Das teilte Florian Kober, Sportlicher Leiter des FVD, unserer Zeitung am Sonntagmorgen auf Anfrage mit.

Die Dauerkarte gibt’s bei den Heimspielen der Spargeldörfler an der Iggelheimer Straße, also das nächste Mal am kommenden Samstag gegen die Unter-21-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern, sowie per E-Mail: florian.kober@fv-dudenhofen.de.