Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gesänge „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ im Spielerkreis entsprachen zwar nicht genau dem vorangegangenen 2:2.

Aber für die stark ersatzgeschwächten Dudenhofener mag sich das Remis in der Oberliga am Mittwochabend bei TuS Koblenz so angefühlt haben.Auch Trainer Steffen Litzel zeigte sich