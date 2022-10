Der FV Berghausen steht erneut im Halbfinale des Kreispokals Rhein-Mittelhaardt. Am Dienstagabend gewannen die Römerberger das A-Klasse-Duell bei der SG Böhl-Iggelheim mit 5:1 (3:1). Bence Gabriel Balint brachte Berghausen in Führung. Böhl-Iggelheim glich durch einen Elfmeter aus. Fabian König traf zum 2:1 und später zum 4:1.

Dazwischen stellte Marc Zimmermann auf 3:1. Tom Ruhnke besorgte den Endstand. In der Liga setzt der FVB das Aufstiegsrennen am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen ASV Harthausen fort. Schon am Dienstag (14.30 Uhr) geht’s zu TuS Altrip.