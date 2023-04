Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kreispokalfinale Rhein-Mittelhaardt steigt am Mittwoch, 10. Mai (18.30 Uhr), beim SV Gommersheim. Das hat Kreisvorsitzender Klaus Karl (Weingarten) unserer Zeitung am Mittwochmittag auf Anfrage mitgeteilt. In der Vorschlussrunde steht auch FV Berghausen (A-Klasse).

Bereits das Finale des Rhein-Mittelhaardt-Cups erreichte Berghausen II (B-Klasse). Auch für dieses Team geht’s nach Gommersheim. Ob der Anstoß am Dienstag, 9., oder Donnerstag, 11. Mai (jeweils