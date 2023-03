Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es könnte so schön, wenn die beste Frauenmannschaft der Region, FV Dudenhofen, am Samstag beim SV Kottweiler-Schwanden in die neue Saison startet. Trainer und Team: top motiviert. Kader: hat Qualität. Doch über allem steht ein Aber.

Denn Dudenhofens Trainer Dimitris Petavrakis berichtet von alarmierenden Personalproblemen, schloss gar ein Abmelden der Mannschaft im Gespräch mit unserer Zeitung nicht mehr aus: „Unser