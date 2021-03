Sven Fischer vom Schools out Camp plant wieder seine Ferienaktion für Sechs- bis Zwölfjährige von Montag, 2., bis Donnerstag, 5. August (jeweils 9 bis 15 Uhr), auf dem Gelände des FV Hanhofen. Die Anmeldefrist endet am Sonntag, 4. Juli. per E-Mail an info@fussball-camp.net oder per WhatsApp an 0160 92465664.