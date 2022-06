Der FC Speyer 09 ist der Erste aus den Big Three des Fußballs der Region, zu dem auch TuS Mechtersheim und FV Dudenhofen zählen, der auf den Vorbereitungstrainingsplatz zurückkehrt. Noch dazu bittet Coach Fabian Eck am Sonntag (11 Uhr) erstmals als Verantwortlicher für die Verbandsliga in den Sportpark. Zum ersten Testspiel kommt am Samstag, 25. Juni (13), der eine Klasse höher kickende FK Pirmasens.

Viele Testspiele

Zudem proben die Speyerer bei SG Heidelberg Kirchheim (Mittwoch, 29. Juni, 19), gegen FC Bruchsal (Samstag, 2. Juli, 13), beim FV Brühl (Mittwoch, 6. Juli, 19), bei FSV Schifferstadt (Donnerstag, 21. Juli, 19.30), gegen Union Heilbronn (Sonntag, 24. Juli, 13), TSG Weinheim (Samstag, 30. Juli, 13) und die Unter-23-Jährigen des SV Waldhof (Sonntag, 31. Juli, 12).

Beim Vorbereitungsturnier von Oberligist Mechtersheim wartet am Donnerstag, 14. Juli (19.15), der Gastgeber. Die Platzierungsspiele folgen montags darauf.