Zwei Fußballtrainer mit Erfahrung beim FC Speyer 09 schließen sich zur kommenden Saison dem FV Haßloch an, wie der Verein mitteilte am Sonntag mitteilte. Alexander Hagner, der in Speyer die zweite Frauen-Mannschaft in der Verbandsliga coachte, schließt sich ebenso dem Team an wie der für die Torhüter zuständige Benny Lautenbach.