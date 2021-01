Tolga Barin (29, Mittelfeld) bleibt eine weitere Saison beim Oberligisten FV Dudenhofen. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Barin kam 2015 an die Iggelheimer Straße. In dieser Runde bestritt er sieben der neun Spiele und erzielte ein Tor.