Ein Urgestein der Speyerer Feuerwehr ist vom aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung gewechselt Horst Ulrich scheidet nach 43 Jahren aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr Speyer aus. Am Samstag war ein großer Abschied geplant. Corona hat Feiern nur auf Sparflamme zugelassen. Viele weitere Wehrleute wurden befördert und ausgezeichnet. Alles auf Abstand.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Stadt-Feuerwehrinspekteur Peter Eymann hoben den bemerkenswerten Einsatz von Hauptbrandmeister Horst Ulrich hervor und bedankten sich für seine langjährigen Dienst an den Bürgern der Stadt Speyer. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die Entpflichtung aus dem aktiven Dienst nur im kleinen Kreis stattfinden. Das bedauerten die „Chefs“ und die Mitstreiter Ulrichs außerordentlich. „Das holen wir bald in einem würdigen Rahmen nach, sobald es die Situation zu lässt“, versprach Eymann.

Zweite „unwürdige“ Feier

Horst Ulrich ist nun nach dem früheren Wehrleiter Michael Hopp das zweite Speyerer Feuerwehrurgestein, dessen Ehrung aufgrund von Corona nicht in einem würdigen Rahmen stattfinden konnte, teilten Stadt und Wehr mit.

Da Horst Ulrichs Kameraden von seinem Zug 3 wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht anwesend sein durften, stellte sich eine Abordnung des Zuges mit zwei Transparenten mit der Aufschrift „Danke Horst“ vor den Hallentoren auf. Für die stehenden Ovationen durften die Kameraden unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen nur für ganz kurze Zeit mit in die Fahrzeughalle kommen. „Diese zwei Worte ,Danke Horst’ drücken deutlich aus, was für ein besonderer Mensch Horst ist und als Führungskraft war“, betonten seine Kameraden.

Wechsel in Ehrenabteilung

Ulrich bedankte sich herzlich. Für ihn sei dies ein sehr bewegender Moment. „Es war mir eine Ehre, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Speyer dagewesen zu sein“, betont er. Ulrich wechselt in die Ehrenabteilung und bleibt somit der Wehr und der Stadt Speyer beratend erhalten.

Am 4. Oktober 1977 war der leidenschaftliche Feuerwehrmann in die Wehr eingetreten. Seitdem hat er in der Organisation stets Karriere gemacht: 1981 Beförderung zum Oberfeuerwehrmann, 1991 Beförderung zum Brandmeister und Bestellung zum Gruppenführer, 1995 Beförderung zum Oberbrandmeister und Bestellung zum Zugführer, 1998 Beförderung zum Hauptbrandmeister.

Horst Ulrich ist außerdem Träger des „Silbernen“ und des „Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichens“.

Zur Sache: Aufstieg und Ausstieg

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Feuerwehrchef Peter Eymann und dessen Stellvertreter Christian Kölsch haben in der Fahrzeughalle der Feuerwache am Samstag eine ganze Reihe von aktiven Mitgliedern der Wehr entpflichtet und ernannt: Christian Collet: Bestellung zum Zugführer des Zuges 3, Moritz Zacher: Bestellung zum Gruppenführer der Gruppe 6, Richard Bummel: Entpflichtung als Gruppenführer der Gruppe 7, Kai Dindorf: Bestellung zum Gruppenführer der Gruppe 7, Frank Höhl: Entpflichtung als Zugführer der Facheinheit Gefahrstoffe, Thorsten Heins: Entpflichtung als stellvertretender Zugführer der Facheinheit Gefahrstoffe, Christoph Flörchinger: Bestellung zum Gruppenführer der Gruppe 5, Florian Krick: Beförderung zum Löschmeister und Bestellung zum stellvertretenden Gruppenführer der Gruppe 6, Daniel Haselbach: Bestellung zum stellvertretenden Gruppenführer der Gruppe 7, Tobias Becker: Bestellung zum Gruppenführer der Gruppe , Thomas Michel: Bestellung zum stellvertretenden Gruppenführer der Gruppe 8, Christian Witz: Bestellung zum stellvertretenden Zugführer des Zuges 3, Marc Oliver Vidmayer: Beförderung zum Oberbrandmeister und Bestellung zum Zugführer der Facheinheit Gefahrstoffe, Björn Schuster: Bestellung zum stellvertretenden Zugführer der Facheinheit Gefahrstoffe, Frank Walter-Kliems: Entpflichtung als Gruppenführer der Gruppe 6. und Verabschiedung aus dem aktiven, Martin Cierjacks: Bestellung als Fachberater in der Notfallpsychologie, Thomas Tremmel: Bestellung als Fachberater für Medien- und Pressearbeit.