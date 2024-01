Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit völlig unterschiedlichen Zielvorstellungen blicken die beiden Herrenmannschaften des FC Speyer 09 zur Halbzeit auf den weiteren Verlauf ihrer Spielrunden.

Während die erste Garnitur mit dem Rücken zur Wand steht und den dritten Abstieg in Folge mit dem Absturz in die Bezirksliga unbedingt vermeiden will, befindet sich das zweite Team nach Aufstieg von