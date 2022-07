Eine Autofahrerin aus Thüringen ist am Donnerstag, 11.54 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Speyer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin in der Landauer Straße in Richtung Stadtmitte, als sie vom Wagen der entgegenkommenden Thüringerin erfasst wurde. Diese habe beim Linksabbiegen auf die B39 in Richtung Baden den bevorrechtigten Wagen der 32-Jährigen übersehen. Auch eine starke Bremsung habe den Zusammenstoß nicht verhindern können. Die Verursacherin habe verletzt in eine Klinik eingeliefert werden müssen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die einseitige Sperrung der Landauer Straße führte zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, meldet die Polizei.