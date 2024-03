Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erfolgreich starteten vier Nachwuchsgewichtheber des AV 03 Speyer in die nach fünf Kampftagen am 8. Dezember endende Jugendliga-Runde. Doch Abteilungsleiter Frank Hinderberger ärgerte sich auch beim Auftakt in Haßloch.

n der Gruppe D- und F-Jugend startete der Athletenverein mit den Schwestern Zoe Klein (8) und Amalie Drum (9). „Die Ältere machte da weiter, wo sie in im vergangenen Jahr aufgehört hat“,