Jiri Rysanek will am Ball bleiben – nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der Tischtennis-Crack ist auch Geschäftsmann durch und durch. Wenn andere an etwas Essbares denken, denkt er an Fahrzeuge.

Sandwichpaneelen sind das Geheimnis des Erfolgs bei Rysanek, der sich 2019 in einer Halle im Industriehof niedergelassen hat. Bis es zur Gründung der Protagon IT GbR 2018 kam, hatte er beruflich einen langen Weg hinter sich: 1970 kam Rysanek aus Tschechien nach Haßloch. Der studierte Ökonomiewirt arbeitete dort zunächst im Werk der Porzellanfabrik Rosenthal, bevor er 1972 zu Mercedes wechselte und 18 Jahre blieb. Die Frankfurter Allianz wurde aufgrund seiner erfolgreichen Sportlerkarriere auf Rysanek aufmerksam. Er wurde Versicherungskaufmann mit einem festen Bestand in Haßloch.

Als 1989 die Grenzen aufgingen, kam ihm seine Zweisprachigkeit zupass. 1991 gründete Rysanek die Kontaktkooperationsvermittlung für Handel und Industrie. „Damals hatte ich mit vielen Firmen zu tun und habe in der Zeit viele Kontakte geknüpft“, denkt er zurück. Er hat ein Netzwerk.

1996 begann er in Tschechien damit, Ausschankwaren zu konzipieren. Durch die Firma Pecolit Kunststoffe in Schifferstadt, wo der strebsame Tscheche ebenfalls tätig war, kam seine Stellung als Handelsvertreter in seiner Heimat und der Slowakei zustande. Und: Kontakt zu einem Unternehmen, das Aufbauten für Wohnmobile und Schankstationen macht. Rysanek begann mit der Entwicklung neuer Produkte. 2003 gründete er seine eigene Firma.

Sehr viele Aufträge

„Wir haben 90 Prozent unserer Produkte nach Deutschland und in die Schweiz geliefert“, erklärt Rysanek. Die Produktion war damals noch in Tschechien. Ein neues Feld beackert haben Vater und Sohn mit Aufbauten für Expeditionsfahrzeuge. „Als wir 2012 eine Anzeige geschaltet haben, kam eine Lawine von Anfragen.“

Das permanente Pendeln zwischen Deutschland und Tschechien wurde ihm zu viel. Im Industriehof ist Rysanek nun glücklich und nicht weniger gefragt. „Wir haben Kunden aus ganz Europa und können uns vor Aufträgen nicht retten“, berichtet er. Aktuell läuft ein Großauftrag für einen Adressaten in der Schweiz.

Die Sandwich-Paneelen, die die Besonderheit der Aufbauten darstellen, sind nicht nur besonders widerstandsfähig, witterungs- und schlagfest und bieten einen hohen UV-Schutz, sondern sind dazu noch ultraleicht. „Leichtbau ist der Leitgedanke“, stellt Rysanek heraus. So luftig das Material in den Händen liegt, so edel soll es am Fahrzeug wirken.

Selbstbauer als Kunden

In der ganzen Welt sind Rysaneks Paneelen unterwegs – in Trocknern und Rekuperatoren (Wärmetauschern) von Klärschlammbetrieben, auf der Panamericana oder in Namibia in Expeditionswagen, auf europäischen Campingplätzen in Wohnmobilen. Gerade das Geschäft boomt seit Corona. „Die Plätze sind voll. Die Leute wollen unabhängig werden“, stellt Rysanek fest. Viele Kunden wollten selbst Hand anlegen und ein Wohnmobil nach eigener Vorstellung aufbauen. „Sie bestellen die Paneele und bauen den Rest selbst“, so Rysanek.

Die Auftragslage lässt Rysanek nicht viel Freiraum. Seine Kraft holt sich der fast 70-Jährige nach wie vor dort, wo er seit früher Kindheit an erfolgreich ist: im Sport. Eine Tischtennisplatte steht mittlerweile ebenfalls im Industriehof.