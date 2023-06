Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erdölförderung in Speyer geht ins 15. Jahr. Die damit befassten Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon sind derzeit an drei Fronten im Einsatz. Sie planen neue Bohrungen, stecken in Genehmigungsverfahren und sind mit der Wartung bestehender Anlagen beschäftigt. Die letztgenannte Aufgabe fällt kontinuierlich an – und ist teuer.

Für wenige Wochen ist derzeit ein Bohrturm auf dem Betriebsplatz an der Franz-Kirrmeier-Straße zu sehen. Diesmal geht es aber nicht um eine neue, die zehnte Bohrung, sondern um Wartungsarbeiten