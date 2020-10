Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Ludwigstraße am frühen Freitagmorgen. Laut Bericht hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Praxisräume. Im Empfangsbereich durchwühlten sie mehrere Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest, teilte die Polizei mit. An dem aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ludwigstraße bemerkt haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.