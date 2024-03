In das Freizeitbad Bademaxx in der Geibstraße sind am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19.10 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einbrecher drei Spinde gewaltsam geöffnet und mehrere Wertsachen gestohlen: eine schwarze Geldbörse mit Bargeld sowie persönlichen Dokumenten, einen rot-/gelbgoldenen Ehering, ein schwarzes Iphone 13 und eine Geldbörse aus Jeansstoff mit Bargeld und diversen Dokumenten. Hinzu kommt weiteres, im Detail noch unbekanntes Diebesgut aus dem dritten Spind. Der Wert des gestohlenen Bargelds liegt bei mindestens 210 Euro. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat im Schwimmbad Bademaxx verdächtige Personen oder Situationen beobachtet? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.