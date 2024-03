Automatenknacker sind ein Bistro im Weißdornweg in Speyer-Nord eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, haben Unbekannte am Mittwochmorgen zwischen 0.30 und 6 Uhr eine Scheibe der Gaststätte eingeschlagen und in den Räumen mehrere Automaten aufgebrochen. Beute: Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich, so die Ermittler, die um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de hoffen.