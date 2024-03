Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein E-Bike-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 16.10 Uhr, in der Spaldinger Straße. Der 55-Jährige war dort laut Polizei auf Höhe der Ausfahrt des Rewe-Supermarkts unterwegs, als eine 67-jährige Autofahrerin aus der Markt-Ausfahrt kommend den Fahrradweg kreuzte, ohne vorher nach rechts oder links zu schauen. Folge: Sie übersah den E-Bike-Fahrer, dessen Gefährt den Pkw im Bereich des vorderen Kennzeichens streifte. „Der 55-Jährige stürzte und zog sich Schmerzen im Rücken, im Arm und in der Schulter zu“, so der Bericht. Das E-Bike sei als Beweismittel sichergestellt worden. Sachschaden: 900 Euro.