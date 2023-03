Zu Verkehrsbeeinträchtigungen hat ein Unfall am Samstag, 11.45 Uhr, auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesorgt. Laut Polizeimeldung war ein 52-jähriger Autofahrer aus Schifferstadt in Höhe Speyer-West mit seinem Mercedes von der Fahrspur abgekommen und hatte die Leitplanke touchiert. Er blieb demnach unverletzt, verursachte jedoch einen Sachschaden von circa 6000 Euro und eben den stockenden Verkehr. Schon am Tag zuvor hatten sich auf derselben Strecke zwei Unfälle ereignet: Gegen 7.25 Uhr kam es kurz hintereinander zu zwei Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen. Die Polizei: „Hierbei touchierten zwei Fahrzeugführer vermutlich aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands bei stockendem Verkehr den jeweils vor ihnen fahrenden Pkw. Verletzte gab es nicht, aber rund 8000 Euro Schaden.