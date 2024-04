Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Doppelkampftag wartet Bundesligist JSV Speyer am Samstag (17 Uhr) im Judomaxx auf. In der zweiten Runde empfangen die Männer JC Leipzig, parallel der deutsche Vizemeister den JC Wiesbaden.

Der erste Heimauftritt für die Männer des JSV Speyer in der noch jungen Saison in der Judo-Bundesliga ist in mehrfacher Hinsicht ein ziemliches Highlight: Im Rahmen eines Doppelkampftages zusammen mit