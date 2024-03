Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Regelwerk wird weiter herumgedoktert. Es geht um die Zeitstrafe und mal wieder um die unsägliche Rudelbildung. Die Meinungen gehen auseinander. Wie realistisch sind die Änderungen?

Die internationalen Regelhüter des Fußballs sind bei ihrer Sitzung am Wochenende in Schottland etwas zurückgerudert. Die Zeitstrafe soll nun doch nicht in den höchsten Ligen getestet