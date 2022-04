Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Speyerer wieder den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai in der Walderholung. Am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr eröffnet Axel Elfert, Vorsitzender des DGB Stadtverbands, die Traditionsveranstaltung, die unter dem bundesweiten Motto „1. GeMainsam Zukunft gestalten 2022“ steht. Die Mairede in Speyer hält in diesem Jahr Sabrina Kunz, seit 2018 Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat ein Grußwort angekündigt. Musikalisch begleitet die Band „Acoustic Blues Community“ die Veranstaltung unter freiem Himmel mit sechs- bis zwölfsaitigen Gitarren, Mandoline und Gesang.