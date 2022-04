Eine Auswahl aus U20-Spielern des TSV Speyer und der SG Südpfalz ist aktuell auf dem Weg nach Grafing bei München, um dort gemeinsam mit 15 anderen Teams um die Deutsche Meisterschaft zu spielen. Betreut wird die Mannschaft von Speyers Drittliga-Spielertrainer Gerrit Jann. „Das wird natürlich ein ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen“, stellt der Übungsleiter fest. Denn in der Gruppe B1 warten richtig harte Gegner auf die Pfälzer. „Da ist einmal die Jugend des ASV Dachau aus Bayern, die klar zu den Favoriten in der Gruppe gehört. Dazu kommt mit dem baden-württembergischen Vertreter TV Rottenburg ein weiteres Spitzenteam“, weiß Jann um die Spielstärke der Konkurrenz. Das Auftaktspiel am Samstagmorgen um 10 Uhr bestreitet seine Truppe auf Spielfeld vier gegen den Turnklubb zu Hannover. „Das ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir weiterkommen wollen“, fordert Jann gleich zu Beginn volle Konzentration. Denn auch der Tabellendritte hat nach der Vorrunde über eine Zwischenrunde die Chance weiterzukommen. Dafür braucht es aber einen Vorrundensieg.