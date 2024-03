Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus Ägypten, China, Usbekistan und aus vielen anderen Ländern kommen die Konsuln, die sich im Technik-Museum Speyer versammelt haben. „Salon Diplomatique“ heißt die Veranstaltung in der Weltraumhalle. Vor der Inszenierung der Apollo-15-Mondlandung geht es um nicht weniger als die Lage der Welt.

Das Treffen in Speyer hat Frankreichs Honorarkonsul Folker Zöller organisiert. Es steht in der Tradition der Salonkultur, die in Europas Metropolen des 17. und 18. Jahrhunderts ihre Blütezeit