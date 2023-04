Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn sich die Akteure von Oberligaaufstiegsrundenteilnehmer TuS Mechtersheim am Samstag (14) nach dem Fußballspiel bei Schott Mainz duschen, haben sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Problem, dass sich in der Wasserleitung Legionellen tummeln. Dass das ein Thema ist, griff der Sportbund zuletzt in seinem Seminarprogramm auf. Als Referent

Referent der Online-Veranstaltung war Heiko Magin, Sportdirektor bei den Römerberger Fußballern und im Beruf Hygieneinspektor im Fachbereich Gesundheit- und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung