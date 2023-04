Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist eine Respektsperson – schon aufgrund seiner immer noch eindruckvollen körperlichen Erscheinung. Kraftsport ist sein Metier. An der Hantel und in der Politik: Friedel Hinderberger. Am morgigen 1. Mai feiert der Mann, gebürtig in Speyer-Nord, dort seinen 80. Geburtstag.

Friedel Hinderberger ist eine Marke in der Stadt, in Speyer-Nord, in der SPD und und in „seinem“ AV 03. Er ist auch ein Mann, der immer polarisiert. Die einem zollen ihm ehrfürchtig