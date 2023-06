Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Speyer geboren und groß geworden, in Darmstadt zu Hause: Die gewachsene Heimat-Symbiose hat den Künstler Thomas Duttenhoefer zu „Erinnerungssplittern“ inspiriert, die Oliver Bentz in einem Buch zusammengetragen hat. In der noch bis zum 25. Oktober laufenden Ausstellung in der Städtischen Galerie und dem Speyerer Kunstverein hat Duttenhoefer Anekdoten daraus gelesen. Die haben es in sich.

Als Dankeschön an Speyer und den Künstler verstehe er das Buch, von dem es 100 Exemplare gebe, sagt Bentz der RHEINPFALZ. Entstanden ist ist es in zwei Varianten in Privatdruck und