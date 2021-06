Gute Nachrichten von den Glocken im Speyerer Dom: „Es ist alles soweit in Ordnung“, teilte Dombaumeisterin Hedwig Drabik nach den Kontrollen am Montag mit. Wie berichtet, wurde jede der neun Glocken des Kaiserdoms einzeln, aber auch im Zusammenspiel mit anderen Glocken überprüft. Die Messungen in den beiden Westtürmen und im Glockenturm haben laut Drabik „keine Auffälligkeiten“ ergeben. Dabei kam unter anderem ein sogenannter Unwuchterreger zum Einsatz. Er misst laut der Dombaumeisterin die Eigenfrequenz der Türme. Beim Läuten der Glocken wurden zudem die Schwinggeschwindigkeit und der Läutewinkel geprüft. „War alles unauffällig“, so Drabiks Fazit.