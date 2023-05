Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gesundheitsamt hat von Montag auf Dienstag 20 weitere Corona-Fälle in der Domstadt gemeldet, ein Teil davon aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). In den Krankenhäusern müssen wieder mehr Menschen behandelt werden. Die Einrichtungen appellieren deshalb, sich an die Maßnahmen zu halten. Sonst stieße man an Kapazitätsgrenzen.

Die vor Ostern gemeldeten neun bestätigten Corona-Fälle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer sind auf mittlerweile 29 angestiegen. Das teilte