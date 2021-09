Rund 50 aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord mit ihren mehr als 700 Bewohner. Das teilte Leiter Steffen Renner auf Anfrage mit.

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen aus der vergangenen Woche habe sich zum Glück nicht fortgesetzt. In dieser Woche seien nur drei Neuankömmlinge aus einer Familie und zwei weitere Angehörige einer Familie mit schon drei Infizierten hinzugekommen. Sie hätten seit mehreren Tagen keinen Kontakt zu gesunden Bewohnern gehabt. Im Bewohnerhaus 8, das nach etlichen Fällen unter Quarantäne gestellt worden war, seien bei Tests am Montag zum Glück keine Infizierten hinzugekommen. Wenn dies kommenden Montag genauso sei, könne am Dienstag die Isolierung beendet werden.

Auf das gesamte Stadtgebiet bezogen, wurden vom Landesuntersuchungsamt am Donnerstag zwölf Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz fällt von 132 auf 130,1, Speyer bleibt in der Warnstufe gelb.