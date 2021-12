Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 46 weitere bestätige Neuinfektionen und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus für Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 482,8. Aus einem Krankenhaus kommt erneut der Appell, das Personal zu entlasten.

Fünf Covid-Patienten werden laut Auskunft von Pressesprecherin Susanne Liebold aktuell auf der Intensivstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer behandelt. Vier von ihnen müssen beatmet werden. Hinzu kommen laut Liebold elf Patientinnen und Patienten auf der Normalstation, die wegen Covid-19 versorgt werden müssen. Die Covid-Patienten am „Diak“ sind zwischen 41 und 83 Jahre alt, besonders viele Fälle gibt es in der Gruppe der 50- bis 70-Jährigen.

Für das Klinik-Personal ist die Situation sehr fordernd. „Zum saisonal üblichen höheren Krankenstand kommen die Auswirkungen der Pandemie durch etwa Quarantäneregelungen, Kinderbetreuung bei Schulausfall oder Kita-Schließung“, so die Sprecherin. „Deshalb appellieren wir eindringlich an Entscheider und die Öffentlichkeit, sämtliche zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu nutzen und so auch unser Personal zu entlasten.“