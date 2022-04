Das Landesuntersuchungsamt hat am Wochenende 53 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet, davon 28 am Samstag und 25 am Sonntag. Den aktuellen Inzidenzwert beziffert mit 463,1. Mit 573,0 ist die Inzidenz bei den 20- bis 59-Jährigen am höchsten. Bei den Unter-20-Jährigen liegt sie bei 285,2, bei den Über-60-Jährigen bei 382,1.