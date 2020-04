Fitness in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung – auch für diejenigen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Studios sind geschlossen, Kurse vor Ort fallen weg. Die Lösung für viele: die Übungsstunde per Internet in die Wohnzimmer der Kunden zu bringen. Diesen Schritt gehen seit einigen Wochen auch Yogalehrer in Speyer und Umgebung – mit Erfolg, wie sie sagen.

Katharina Jung und Nadine Tietze sind freie Yoga-Lehrerinnen. Im Normalfall bieten sie in Studios mehrmals in der Woche Yogakurse an. Das ist derzeit nicht möglich. Eine Alternative musste her. „Online-Sessions sind momentan die perfekte Lösung für alle Selbstständigen in der Fitness- und Coachingbranche. Trotz der technischen und organisatorischen Herausforderungen ist es uns somit möglich, unseren Kunden die erforderliche Dienstleistung, wenn auch auf einem etwas anderem Weg, nahezubringen“, erzählt Katharina Jung von Shamballa Yoga. Sie wollte und musste ihren Kunden auch weiterhin die Möglichkeit bieten, an ihren Kursen teilzunehmen – auch wenn sie zunächst nicht gewusst habe, wie, sagt die Yogalehrerin.

Derzeit bietet Jung täglich „Power Vinyasa Yoga“ und „Morning Flow“-Kurse als Livestream-Sessions von Zuhause an. „Bisher hatte ich noch keine Erfahrung mit Online-Livestream-Kursen und musste mich zunächst einmal mit dem Thema auseinandersetzen“, sagt sie. Dabei sei es ihr wichtig, die Teilnahme so einfach wie möglich zu gestalten und dennoch qualitativ hochwertige Kurse anzubieten. Die Anmeldung erfolgt über eine Dienstleistungsplattform, der Livestream über eine Online-Meeting-Plattform und kann über Tablet, Smartphone oder Notebook gestartet werden. Mikrofon und Kamera können die Teilnehmer bei Bedarf ausschalten, sagt Jung.

Alternative bieten

Auch für Nadine Tietze von „Yoga with Message“ sind Online-Kurse eine Lösung. „Ich möchte meinen Kunden eine Alternative bieten, die ihnen in dieser Zeit hilft und sie unterstützt, ihre Ängste loszulassen. Außerdem liebe ich meinen Job und vermisse meine Teilnehmer“, erzählt die Yoga-Lehrerin, die seit zehn Jahren unterrichtet. In acht Studios in Speyer und im Umland habe sie pro Kurs teilweise mehr als zehn Teilnehmer und viele Stammkunden gehabt. „Manche Studios bezahlen mich weiter. Deren Kunden dürfen kostenlos an den Online-Sessions teilnehmen“, erklärt Tietze. Atmen, Ruhe, Bewegung, Zufriedenheit und Gelassenheit sind die Dinge, die sie ihren Teilnehmern nahebringen möchte.

Finanzielle Einbußen bleiben

Das ist auch das Ziel von Simone Lehner. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann das „Yoga Vidya“-Zentrum in der St.-German-Straße. Frühzeitig habe das Team begonnen, Alternativen zu den Vor-Ort-Kursen vorzubereiten. „Wir haben zum Beispiel schwangere Teilnehmerinnen, die aus Sorge vor Corona bereits vor der Schließung unsicher waren, ob sie weiterhin kommen sollen“, sagt Lehner. Ihr Studio habe schnell reagiert und auf Onlinekurse als Livestreams umgestellt. Die Anbieter des Online-Buchungssystems, das das Studio bereits vor Corona genutzt habe, hätten dafür zügig ein Tool zur Verfügung gestellt. „Kunden können dort ein Konto erstellen, Kurse buchen und die Stunden per Paypal einzeln bezahlen“, erklärt sie das Prozedere.

Mittlerweile biete das Studio täglich zwei bis drei Yoga-Stunden als Livestream an – „für alle Level“, betont Lehner. Mit der Resonanz ist sie zufrieden. „Wir bieten zum Beispiel kostenlos eine kleine Meditation am Morgen an, haben wir schon vor Corona gemacht. Nur: Damals kamen drei bis vier Leute, jetzt sind es 20“, so die Yogalehrerin.

Und dennoch: Finanzielle Einbußen fangen auch die Online-Kurse nicht auf. „Normalerweise bieten wir auch Reisen und Workshops an. Das fällt jetzt alles weg“, sagt Lehner, die in ihrem Studio acht Angestellte und mehrere externe Honorarkräfte beschäftigt. Für einen Teil der Belegschaft habe sie Kurzarbeit anmelden müssen. Sie versucht dennoch, optimistisch zu bleiben. „Durch die Onlinekurse fallen wir wenigstens nicht ganz auf Null. Wir sind dankbar, dass das geht. Da haben es andere Branchen schwerer. Online Haare schneiden geht ja nicht.“

Unterstützung von Kunden

Auch die beiden freien Yoga-Lehrerinnen Jung und Tietze sind zufrieden mit der Resonanz auf die Onlinekurse. Es kämen immer mehr Teilnehmer hinzu, sagen sie. „Die Kunden hatten superviel Verständnis und haben mich großartig unterstützt“, so Jung. Trotz des überfüllten Markts und des großen Angebots an Fitness-Videos sei die Nachfrage nach Livestream-Sessions doch sehr hoch, findet die Yoga-Lehrerin. 17 Teilnehmer haben bei ihrer ersten Live-Session vom Wohnzimmer aus mitgemacht. Wichtig sei Jung trotz allem die gegenseitige Unterstützung – auch der kleineren Unternehmen in Speyer. „Jeder kann helfen und trägt etwas dazu bei.“

Kontakt

Zur Sache: Online-Training bei Speyerer Anbietern

Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier mit ihren Fitnessstudios Pfitzenmeier Premium Resort Speyer, Venice Beach und Fit Camp in Speyer bietet über ihre Fitness-App sowohl Fitnesskurse aus den Bereichen „Kraft & Workout“, „Cardio & Workout“, „Body & Mind“ und „Dance & Fun“ als auch Livestreams an. Die App kann kostenlos im Google Play Store (Android) und Apple App Store (iOS) heruntergeladen werden. Außerdem gibt es einen Beratungsblog rund um die Themen Fitness von Zuhause und Ernährung. Efitiv Frauenfitness stellt wöchentlich Trainingsvideos mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf Youtube zur Verfügung. Die Gesundheitswerkstatt bietet auf ihrer Webseite die „Übung des Tages“, „Mini-Workout“, „Wissen ist gesund“ und plant zudem diverse Livestreams, deren Starttermine über die Webseite des Studios bekannt gegeben werden. Die Cross Fit Box Speyer erstellt tägliche Home-Workouts, Videos sowie „Wochenchallenges“ und bietet ein- bis zweimal pro Woche ein gemeinsames Livestream-Training an.

Quellen

