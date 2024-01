Nicht aufgrund des Wintereinbruchs, sondern weil die Busfahrer die Arbeit niedergelegt haben, ist am Donnerstag und Freitag der Stadtbusverkehr in Speyer völlig zum Erliegen gekommen. „Im gesamten Linienbündel Speyer fährt kein Bus mehr“, sagte Nicole Blume, Niederlassungsleiterin des mit dem Linienbetrieb in der Domstadt beauftragten Busunternehmens DB Regio Mitte am Freitag auf Anfrage. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte landesweit das Fahrpersonal im privaten Busgewerbe zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband VAV. Blume rechnet damit, dass am Samstag die Busse wieder nach Plan fahren.