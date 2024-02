Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Hinspiel, die Tabelle – für die HSG Lingenfeld/Schwegenheim spricht wenig im Frauen-Oberligaspiel in Bellheim. HSG-Trainer Jan Burgard malt sich aus, wie es gegen die Südpfalz Tiger funktionieren könnte.

Derbyzeit in der Handball-Oberliga der Frauen: Am Samstag um 20 Uhr spielen die sechstplatzierten Südpfalz Tiger in Bellheim gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim, die auf Rang zwölf