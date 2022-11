Knapp 600 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr legen am Donnerstag, 1. Dezember, 15 bis 16 Uhr, bei einem Feierlichen Gelöbnis ihren Diensteid auf dem Domplatz ab. Die Soldaten gehören zum Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim sowie zur Offiziersschule der Luftwaffe im bayerischen Fürstenfeldbruck, wie die Bundeswehr am Montag mitteilte. Die Zeremonie sei ein Zeichen der Verbundenheit der Bundeswehr mit der Region. Die Gelöbnisrede hält Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Innenministerium Rheinland-Pfalz. Dem Gelöbnis vorgeschaltet ist ein ökumenischer Gottesdienst im Dom.

Es ist das erste Ereignis dieser Art am Dom seit mehr als fünfeinhalb Jahren, da ein für zunächst Ende 2019 geplantes Gelöbnis abgesagt werden musste. Bei der bisher letzten Zeremonie im März 2017 waren nur rund 250 Soldaten dabei. Für die Aufstellung der Truppe werde ein großer Teil des Domplatzes benötigt, sagte Stabsfeldwebel Frank Wiedemann vom Luftwaffenausbildungsbataillon. Dazu sei noch Raum für Zuschauer vorgesehen. Aufgrund dessen werde der Veranstaltungsbereich großräumig abgesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist daher zu rechnen. Der Festplatz ist als Parkplatz ebenfalls für die Bundeswehr reserviert.

Das Luftwaffenausbildungsbataillon ist zuständig für die Grundausbildung für Mannschaften und Offizieranwärter in der Luftwaffe zentral an der Standorten Germersheim und Roth. Die Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck ist die zentrale Ausbildungsstätte für den gesamten Offiziersnachwuchs der Luftwaffe. Darüber hinaus dient sie der Fort- und Weiterbildung.